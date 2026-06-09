La Selección Argentina cierra su preparación de cara a la Copa del Mundo con un último amistoso este martes ante Islandia, con presencia en cancha de Lionel Messi

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La albiceleste viene de vencer sin problemas 2-0 a Honduras el pasado sábado.

El foco seguirá puesto en el físico de los 25 que están de la lista de 26. El duelo con Honduras no trajo consecuencias y todos los que tuvieron minutos se encuentran bien.

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Transmiten Tyc Sports y Telefe.

La probable formación de Argentina:

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

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