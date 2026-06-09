A 48 horas del inicio del Mundial 2026, Argentina juega su último amistoso ante Islandia y Messi estará en cancha
El cotejo se disputará este martes en Alabama en lo que será la prueba final antes del debut mundialista ante Argelia el 16 de junio.
La Selección Argentina cierra su preparación de cara a la Copa del Mundo con un último amistoso este martes ante Islandia, con presencia en cancha de Lionel Messi
La albiceleste viene de vencer sin problemas 2-0 a Honduras el pasado sábado.
El foco seguirá puesto en el físico de los 25 que están de la lista de 26. El duelo con Honduras no trajo consecuencias y todos los que tuvieron minutos se encuentran bien.
Transmiten Tyc Sports y Telefe.
La probable formación de Argentina:
Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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