A 50 años del último golpe militar, el Gobierno de Milei volvió a difundir un video reclamando la "memoria completa"
Desde Casa Rosada dieron a conocer un adelanto de un material audiovisual donde se apuntala la idea del Ejecutivo de revivir la teoría de los dos demonios poniendo de relieve los crímenes de la guerrilla.
El Gobierno Nacional publicó este lunes un "adelanto" de su pieza audiovisual oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia “completa”, que se dará a conocer de manera integral este martes 24 de marzo, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado.
“La fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”, se señala en la pieza audiovisual.
El video presenta a Miriam Fernández, nieta restituida 127 (identidad recuperada en 2017) que profiere un relato similar al del Ejecutivo: “Para sanar hay que contar la historia verdadera”.
"La sociedad creyó un relato que no es real y que no es completo", dice la mujer en el video. Sostiene que "hay cosas que no se contaron y se taparon" y que para sanar es imperativo conocer "una historia y la otra".
Los organismos de Derechos Humanos rechazaron el video y la visión oficial sobre el Terrorismo de Estado.
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