El Gobierno Nacional publicó este lunes un "adelanto" de su pieza audiovisual oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia “completa”, que se dará a conocer de manera integral este martes 24 de marzo, al cumplirse 50 años del último golpe de Estado.

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“La fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras”, se señala en la pieza audiovisual.

El video presenta a Miriam Fernández, nieta restituida 127 (identidad recuperada en 2017) que profiere un relato similar al del Ejecutivo: “Para sanar hay que contar la historia verdadera”.

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"La sociedad creyó un relato que no es real y que no es completo", dice la mujer en el video. Sostiene que "hay cosas que no se contaron y se taparon" y que para sanar es imperativo conocer "una historia y la otra".

Los organismos de Derechos Humanos rechazaron el video y la visión oficial sobre el Terrorismo de Estado.

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ADELANTO



Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras.



VIDEO COMPLETO MAÑANA A LAS 9:00 HS, POR YOUTUBE Y X. pic.twitter.com/mMuXCJ07HW — Casa Rosada (@CasaRosada) March 24, 2026

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