Autoridades, vecinos y la comunidad educativa se reunieron en la escuela N° 49 de Moreno para homenajear a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, Vicedirectora y Auxiliar de la Educación, a 6 años de la explosión de la Escuela Primaria N° 49 que se cobró la vida de ambos.

Con un acto realizado en la EP Nº49, a las 8:06, en el horario exacto de la explosión, sonó la sirena de bomberos. A continuación, la Orquesta Juvenil "San Carlos II" interpretó el Himno Nacional. Luego se dio paso a la colocación de ofrendas florales en el mural de Sandra y Rubén y bendición de la Escuela a cargo del padre Paco.

El acto además contó con el descubrimiento de una placa conmemorativa, y de una intervención artística con mariposas en el patio interno que realizó Alejandra Calamano, hermana de Sandra, con la ayuda de Docentes y la Comunidad Educativa.

Estuvieron presentes también autoridades municipales como la intendenta Mariel Fernández y provinciales, como el Director General de Cultura y Educación Alberto Sileoni.

Luego del acto en la Escuela, la jornada continuó con una movilización hacia el Consejo Escolar de Moreno.

Roberto Baradel, Secretario General del SUTEBA, expresó: "Estamos en un nuevo aniversario de algo que no tendría que haber sucedido, rindiéndole un homenaje a Sandra y a Rubén, pero recordando la atrocidad de la desidia y las políticas de ajuste del Gobierno de Vidal. Se ha hecho Justicia en parte, pero queremos una Justicia Completa, vamos a continuar reclamando por la responsabilidad de los más altos funcionarios".

"Las Escuelas deben ser un lugar seguro donde los chicos puedan aprender y estén cuidados, al igual que los trabajadores de la Educación. Afortunadamente en la Provincia tenemos un Gobernador como Axel Kicillof que le dio prioridad al arreglo de Escuelas y a la inversión en Educación. Si bien todavía falta, se pudieron mejorar muchas cosas. Hoy estamos en un contexto de recorte del presupuesto en Educación a cargo de Milei. Si no hay dinero para poner a las Escuelas en condiciones, esta tragedia puede repetirse y seguiremos luchando para que no sea así, reclamando al Estado Nacional por esa responsabilidad que no puede dejar de lado", sostuvo el Secretario General.