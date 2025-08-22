Mientras el Presidente Javier Milei viene de vetar la ayuda a Bahía Blanca por la inundación que en marzo dejó 18 muertos, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof llegará este viernes al mediodía a la ciudad con la agenda marcada por obras hídricas.

Ads

En este marco, el mandatario provincial y el alcalde local, Federico Susbielles, harán pie en el sitio donde se lleva adelante la obra del “Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares".

El sistema se compone de dos nuevas cisternas de almacenamiento. Junto a cada una, se instalarán dos nuevas estaciones de bombeo y dos acueductos. Los trabajos beneficiarán de forma directa e indirecta a más de 300 mil habitantes de la región, según datos de Gobernación.

Ads

Se descuenta que Kicillof cargue contra Milei, a semanas de las elecciones bonaerenses.

Puede interesarte

Ads