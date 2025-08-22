A casi 6 meses del trágico temporal, Kicillof llega a Bahía Blanca con obras hídricas en agenda
El Gobernador bonaerense visitará este viernes Bahía Blanca con el objetivo de participar de un acto, junto con el Intendente Federico Susbielles, en el sitio donde se lleva el “Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares para el Partido de Bahía Blanca”.
Mientras el Presidente Javier Milei viene de vetar la ayuda a Bahía Blanca por la inundación que en marzo dejó 18 muertos, el Gobernador bonaerense Axel Kicillof llegará este viernes al mediodía a la ciudad con la agenda marcada por obras hídricas.
En este marco, el mandatario provincial y el alcalde local, Federico Susbielles, harán pie en el sitio donde se lleva adelante la obra del “Acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares".
El sistema se compone de dos nuevas cisternas de almacenamiento. Junto a cada una, se instalarán dos nuevas estaciones de bombeo y dos acueductos. Los trabajos beneficiarán de forma directa e indirecta a más de 300 mil habitantes de la región, según datos de Gobernación.
Se descuenta que Kicillof cargue contra Milei, a semanas de las elecciones bonaerenses.
