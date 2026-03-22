En el marco del mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 50 años del Golpe de Estado, inauguraron el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos en el "ex Centro Clandestino de Detención Prefectura" de Ingeniero White, Bahía Blanca.

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El espacio tendrá por objeto la promoción de la memoria sobre los hechos ocurridos durante la última dictadura en ese lugar, y reafirmar el compromiso con los derechos humanos y los valores democráticos.

“Soy un vecino común con responsabilidades importantes y quiero hablar como compañero, expresar el respeto por todos los que hoy no están, por los 30.000, y rechazar toda la política negacionista del gobierno nacional” sostuvo el intendente Federico Susbielles, acompañado del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena.

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Desde hoy, Bahía Blanca cuenta con un Espacio de la Memoria.



Un lugar necesario, que invita a detenernos, a reflexionar y a no olvidar lo ocurrido en el ex centro clandestino de detención que funcionó en White durante la última dictadura y a trabajar por los derechos humanos de… pic.twitter.com/L5fsOscCiF — Federico Susbielles (@fsusbielles) March 20, 2026

Y agregó: “Valoro la lucha que han llevado los familiares y los sobrevivientes de Bahía Blanca, de los organismos que tuvieron luchadores destacados a lo largo de los años”, indicó el jefe comunal quien recordó y repudió el rol del diario La Nueva Provincia durante la dictadura.

En tanto, el ministro Mena, resaltó el esfuerzo del intendente por inaugurar el Espacio de Memoria “mientras que en la Nación están gobernando negacionistas nosotros estamos abriendo un Espacio de Memoria en uno de los sitios más complejos para hacerlo” y se refirió a las políticas públicas realizadas en materia de promoción de los derechos humanos “Inauguramos La Cacha en La Plata, y nos propusimos que las y los cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense cursen y aprendan sobre los crímenes que se cometieron en terrenos del organismo para que no ocurran nunca más”.

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Del acto también participación el Subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, el Presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, la directora de derechos humanos, Anahi Junquera, Adriana Metz de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Alejandra Santucho de H.I.J.O.S Bahía Blanca, y referentes de la Red por el Derecho a la Identidad local.

Por su parte, el subsecretario Moreno afirmó que “las políticas de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires siguen siendo un bastión en la transversalidad de la políticas públicas como nos indicó nuestro gobernador desde el 2019 y tuvimos que reforzar esfuerzos para hacernos cargos de políticas públicas que abandonó el gobierno nacional y eran de su competencia”.

“Hoy es un día reparatorio y este presente con esta inauguración, es una realidad efectiva por la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, por el acompañamiento de gran parte de la sociedad a esas demandas históricas, pero sobre todo porque el expresidente Néstor Kirchner en el año 2004 asumió esa demanda histórica y la transformó en política de Estado, y la continuó Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó Moreno quien llamó a marchar por la memoria el próximo 24 de marzo en todas las plazas del país.

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Durante el acto, se descubrieron dos placas institucionales, en conmemoración de los 50 años del Golpe, correspondientes al gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto y el municipio de Bahía Blanca.

Luego se firmó la carta de intención entre quienes congestionan el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos y se presentó el jardín de Mariposas, montado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia.