En la localidad de Oriente, partido de Coronel Dorrego, al sudeste de la provincia de Buenos Aires, La 100 Oriente celebra cuatro años al aire y reafirma su lugar como un medio de referencia para la región. Nacida el 24 de diciembre de 2021, la emisora logró consolidarse informando, acompañando y poniendo voz a la vida cotidiana de un pueblo y su zona de influencia.

Desde sus primeros días, la radio se apoyó en una programación cercana y participativa, con espacios que hoy son parte de la rutina de muchos vecinos. Programas como MODO GABYS y SÁBADO VIP animan las mañanas, mientras que el informe agropecuario, conducido de lunes a viernes por el periodista Darío Rosas, aporta una mirada clave para una región profundamente ligada al campo.

Otro de los pilares del proyecto es su servicio de noticias locales, que cada hora mantiene informada a la audiencia sobre lo que ocurre en Oriente y alrededores. A eso se suma el panorama informativo diario y una fuerte presencia en la calle, con transmisiones en exteriores que acompañan los acontecimientos más importantes de la localidad y la región.

La radio también logró expandir su alcance a través de las redes sociales. Su página de Facebook, con más de 50 mil seguidores, funciona como un puente permanente con la audiencia y permite que la información local trascienda las fronteras del pueblo.

En los últimos días, además, La 100 Oriente dio un nuevo paso con la puesta en marcha de su estudio propio, un espacio que les permite trabajar con mayor comodidad y mejorar la calidad de sus producciones.

“Todo esto en cuatro años… y vamos por más”, expresaron desde la emisora, destacando que el mayor sostén del proyecto son los anunciantes y la audiencia, que día a día acompañan y confirman que el camino elegido es el correcto.

Oriente es una localidad de entre 1.700 y 1.800 habitantes, con una economía basada principalmente en la actividad agropecuaria y ubicada a unos 22 kilómetros del mar, lo que la convierte también en punto de partida hacia la costa bonaerense. En ese contexto, la radio no solo informa: construye identidad, comunidad y pertenencia.

A cuatro años de su nacimiento, La 100 Oriente sigue creciendo desde el interior bonaerense, demostrando que los medios locales siguen siendo una pieza clave para contar la provincia desde adentro.