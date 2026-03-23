“Isabel Perón tendría que haber sido juzgada por los miles de crímenes de la Triple A”, escribió el Twitter Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, desatando polémica.

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“Que esté libre en España es una muestra de la impunidad que aún existe por los crímenes del terrorismo de Estado”, añadió el dirigente trotskista.

Desde el peronismo salieron a cruzarlo y lo acusaron de “gorila”.

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