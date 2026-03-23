A horas del 50 aniversario del golpe de Estado, desde el FIT apuntaron a Isabel Perón: "Tendría que haber sido juzgada"
El legislador porteño y referente del Partido Obrero Gabriel Solano dijo que existe "impunidad" en Argentina por "los crímenes del terrorismo de Estado", y puso como ejemplo a la ex Presidenta María Estela Martínez, quien reside en España.
“Isabel Perón tendría que haber sido juzgada por los miles de crímenes de la Triple A”, escribió el Twitter Gabriel Solano, legislador del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, desatando polémica.
“Que esté libre en España es una muestra de la impunidad que aún existe por los crímenes del terrorismo de Estado”, añadió el dirigente trotskista.
Desde el peronismo salieron a cruzarlo y lo acusaron de “gorila”.
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