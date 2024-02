A los 100 años, murió Stanley Rowl Coggan, piloto de la Segunda Guerra Mundial que combatió al nazismo. Falleció durante la madrugada de este viernes, a un mes de haber celebrado su natalicio el pasado 8 de enero.

El excombatiente, uno de los argentinos que formó parte de la Royal Air Force (RAF) durante la contienda, murió en su casa de Lomas de Zamora y la noticia fue comunicada a través de la cuenta Instagram del sitio ABCC (Argentina British Community Council).

“Triste noticia, Stanley Coggan falleció esta mañana”, escribieron en el sitio y continuaron: “El 8 de enero celebró su centenario. Un voluntario argentino en la RAF durante la Segunda Guerra Mundial”.

“Sus restos serán incinerados y en los próximos días se organizará un acto en el cementerio de LLavallol”, informaron y finalizaron: “Nuestro más sentido pésame para Danny, su hijo y todos sus familiares y amigos. Puede él descansar en paz”.

También se hizo eco de la noticia el presidente del Cementerio Británico de Buenos Aires, John Hunter, quién le dedicó un posteo compartiendo una foto junto al hombre centenario.

Para recordarlo a Stanley les comparto la conversación telefónica completa entre Stanley y Ronnie Scott (106 años).

Esta charla tuvo lugar en el cumpleaños número 100 de Stanley.https://t.co/fodONe31p0 — John Hunter (@JuanHunterARG) February 9, 2024

En una segunda publicación, Hunter compartió la grabación de una conversación telefónica completa entre Stanley y Ronnie Scott que tuvieron en ocasión del cumpleaños número 100 del primero. Se trata de otro voluntario argentino que combatió al nazismo en la aviación naval desde comienzos del 43’. Actualmente vive en San Isidro donde es venerado como un héroe de guerra.

Puede interesarte

Quién era Stanley Coggan

Su familia había llegado a Argentina en 1903 desde Epworth, del condado de Lincolnshire y se Instalaron en Remedios de Escalada, donde se encontraban los talleres del Buenos Aires Great Southern Railway, hoy Ferrocarril Roca, ya que su abuelo era maquinista de locomotoras.

El 8 de enero de 1924, Stanley nació en la calle Uriarte 235 de Banfield. Estudió en el colegio San Albano de Lomas de Zamora e hizo la secundaria en el Otto Krause, donde se recibió de técnico industrial. Su papá había combatido en la Primera Guerra Mundial y conoció a su esposa en Mendoza.

En 1939, Stanley se presentó en la Embajada Británica en Argentina y se alistó como voluntario y el 10 de diciembre de 1942, el vecino de Lomas se embarcó en el barco Moreton Bay, rumbo a Inglaterra.

"¡Yo no sabía pilotear! El amor por los aviones llegó recién cuando ingresé en la RAF. Fijese que después de la guerra no volé más un avión. Un poco porque después de mi último aterrizaje y mi estadía en el hospital me declararon "unfit for flying" ("no apto para volar")”, había expresado Stanley en una entrevista con Infobae, algunos años atrás.

Y continuó relatando en aquella ocasión: “Y porque tampoco tuve necesidad ni me llamó la atención hacerlo como deporte o pasatiempo. Al llegar me ofrecieron un cargo como instructor en Córdoba, pero no acepté".

Debido a que Reino Unido necesitaba más pilotos, el vecino fue enviado a Canadá para hacer un curso de instrucción aeronáutica. Después de aprobarlo, regresó a Inglaterra y el 4 de abril de 1944 tuvo su primera misión como parte del Escuadrón 640 del Bomber Command Group 4, a bordo de un avión Halifax.