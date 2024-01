El lungo Alejandro Delorte vuelve al fútbol para jugar la Liga del Sur con el equipo “Pacífico de Cabildo”, un club ubicado a unos 50 kilómetros al norte de la ciudad de Bahía Blanca. El ex jugador de Olimpo, recordó sus comienzos y celebró el regreso.

“Disfruto mucho haber vuelto a jugar a los 45 años cuando pensé que ya había dejado para siempre, después de haber hecho una carrera tan larga. Me puse la camiseta de Pacífico de Cabildo, que disputa la Liga del Sur por el llamado de dos amigos, Gabriel Dietrich y Esteban Angelini, que son de ese pueblo como yo y están desarrollando su primera experiencia como técnicos”, expresó Delorte a Infobae.

Cabildo es un pueblo de 2000 habitantes, la actividad principal es la agropecuaria y el club más destacado es “Pacífico de Cabildo”. Sobre sus comienzos en el fútbol, Delorte repasó:

“Soy de Cabildo, un pueblo cercano a Bahía Blanca, y en toda esta zona, cuando sos alto, te mandan a jugar al básquet. Y a ese deporte me dediqué desde los 13 hasta los 17 en el club Estudiantes, pero siempre estaba el fútbol latente, en este caso, más que nada para seguir en contacto con los que eran los amigos del colegio. La historia cambió cuando se hizo una prueba en Olimpo y quedé seleccionado. Se podría decir que ahí arranca la historia, aunque fue media corta, de apenas un año, porque tenía un técnico que no me quería y me decía que tenía que volver al básquet”, recordó el ex Olimpo.

“A esa edad uno es medio rebelde, largué todo por fastidio y me puse un bar en Sierra de la Ventana, que desde Cabildo son 40 kilómetros, pero por camino de tierra. Era un lugar al que solíamos ir de veraneo, hasta que a un amigo se le ocurrió la idea de abrir el negocio y nos mandamos. Fue una experiencia increíble”, continuó.

Finalmente, el ex Olimpo, Gimnasia La Plata, Argentinos Juniors y Oriente Petrolero de Bolivia, narró:

“A los 21 tomé una decisión que fue importante: llamar a Gustavo Echaniz, que había sido el técnico que me había dado lugar en Olimpo la primera vez. Éste sí me quería y no me hacía referencias al básquet. Me abrió nuevamente las puertas del club, pero me dejó en claro que tenía tres meses para demostrarle cómo estaba. Arranqué jugando en la Liga del Sur, me fue muy bien y me hicieron contrato para integrar el plantel profesional”.