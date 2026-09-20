El entrenador de hockey Horacio "Chacho" Asensio fue detenido en Mar del Plata por orden de la Justicia de Bahía Blanca, en el marco de una causa por abuso sexual vinculada a hechos que habrían ocurrido en 2013 en Monte Hermoso.

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Está acusado de presunto abuso sexual gravemente ultrajante contra al menos tres jugadoras adolescentes a las que dirigía en el Club Deportivo Monte Hermoso entre 2012 y 2013. El hecho había sido llevado a Tribunales por el mismo Aníbal Fernández, ex funcionario del Gobierno nacional y hasta la actualidad titular de la Confederación Argentina de Hockey. Tras difundirse la denuncia, Asensio había renunciado por aquel entonces abruptamente a sus cargos como técnico del club de Monte Hermoso y en la Subsecretaría de Deportes de la localidad. También dirigió al seleccionado argentino de hockey femenino Sub 18.

El procedimiento se llevó a cabo este fin de semana y se concretó en una vivienda del Bosque Peralta Ramos de la ciudad de Mar del Plata, donde actualmente se desempeñaba como director técnico en el club Sporting. La orden de captura fue dispuesta por la jueza Marisa Promé y el operativo se realizó en una casa ubicada sobre calle Puelches, donde el entrenador fue sorprendido por personal policial.

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La investigación tiene origen en denuncias realizadas por tres exjugadoras adolescentes que fueron dirigidas por Asensio en el Club Deportivo Monte Hermoso. Según la causa, los hechos investigados habrían ocurrido hace más de una década, aunque el avance del expediente se reactivó con nuevos testimonios incorporados en el último tiempo.

Fuentes judiciales señalaron que la pesquisa permaneció durante años sin avances significativos porque las víctimas pudieron declarar recién cuando estuvieron en condiciones de hacerlo. Uno de esos testimonios, aportado el año pasado, habría sido clave para que la causa tomara impulso y derivara en la detención, según informó el medio bahiense La Brújula.

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De acuerdo con la investigación, las denunciantes describieron situaciones de abuso y conductas inapropiadas atribuidas al entrenador durante la etapa en la que eran menores de edad y formaban parte del equipo. También señalaron que sentían temor de hablar y que tenían conocimiento de que otras jóvenes habrían atravesado situaciones similares.

El expediente quedó encuadrado bajo la figura de abuso sexual gravemente ultrajante. Tras el arresto, se prevé que Asensio sea trasladado a Bahía Blanca para prestar declaración indagatoria ante la Justicia que lleva adelante la causa.