Una joven de 22 años fue víctima de un violento ataque en Baradero, cuando su expareja se presentó en su domicilio y, según relató su madre, la golpeó y la asfixió. La intervención de los vecinos permitió detener la agresión y el hombre quedó detenido.

Ads

Arlet Molina, mamá de la víctima, contó el dramático episodio en diálogo con Fm Tiempo 103.5 - Baradero y aseguró que su hija estuvo muy cerca de ser asesinada. “A mi hija casi la veo muerta. Fue directamente a matarla, si no era por los vecinos que la salvan, la mataba”, sostuvo.

Según el relato de la mujer, el agresor habría sujetado a su hija del cuello mientras la tomaba del pelo y la golpeaba. “La tenía, con una mano asfixiada, con la otra del pelo y le pegaba patadas en el piso”, describió.

Ads

La madre explicó que la joven y el acusado fueron pareja durante ocho años y tienen una hija en común. Según contó, llevaban aproximadamente cinco meses separados y la decisión de terminar la relación se habría producido en un contexto de violencia.

“Ellos eran pareja, tienen una hija en común, estuvieron 8 años juntos. Hace cinco meses que están separados porque él es adicto, es violento y decidieron separarse”, relató Molina.

Ads

Además, aseguró que anteriormente el hombre había ingresado a la vivienda de su hija y provocado destrozos. “Ella tenía su casa propia, le entró una vez, le rompió todo y se tuvo que ir a otro lado. No lo quiso denunciar por la nena”, afirmó.

El último episodio dejó a la joven con graves lesiones en distintas partes del cuerpo. Su madre contó que incluso sufrió una importante herida en el rostro: “Yo me fijo en cómo está mi hija, casi me muero cuando la vi, prácticamente sin labio. Se lo trataron de reconstruir como pudieron”.

“Está golpeada en todo el cuerpo”, agregó la mujer, quien insistió en la gravedad del ataque y sostuvo que su expareja “fue directamente a matarla”.

Ads

La situación se volvió todavía más peligrosa cuando los vecinos intentaron intervenir para sacar al agresor del lugar. De acuerdo con el relato de la madre, el hombre tomó un cuchillo y amenazó a uno de ellos. “Cuando entraron los vecinos no lo podían sacar. Él agarró un cuchillo y decía ‘no me voy a ir’ y apuntaba al vecino”, contó.

El hombre quedó detenido luego del episodio. La madre de la víctima también señaló que existía una denuncia previa realizada por su hija por un hecho de violencia ocurrido aproximadamente un año atrás.

Mientras la joven se recupera de las heridas, su familia permanece atravesada por el miedo. “Tengo miedo por mi hija y por mi nieta”, expresó Molina.