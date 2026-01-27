Más allá de algunas lluvias aisladas, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continúa marcada por jornadas de máximas elevadas en medio de un contexto donde los valores térmicos superan los promedios habituales la esta época del año.

En este escenario de alerta naranja, se prevé que este martes la temperatura llegue a los 33 grados en Capital y el conurbano, y se mantenga alrededor de ese valor hasta el fin de semana.

Vale destacar que el resto de la Provincia se halla bajo aviso de rango amarillo por el calor (a excepción de la costa, también alcanzada por el alerta naranja).

A su vez, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta por tormentas para el norte bonaerense.

