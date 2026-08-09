Buenos Aires
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Desde San Cayetano, Kicillof habló del "lío que armó Milei": "Los salarios no alcanzan para cubrir cuestiones básicas"
Ley de Propiedad Privada: cómo votaron los tres senadores que representan a la provincia de Buenos Aires
Ley de Tierras: La Liga de Intendentes de la Provincia participó de la movilización en defensa de la soberanía argentina
El radical bonaerense Abad se pronunció en contra de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada
Kicillof en la marcha contra el proyecto de ley de Inviolabilidad privada: "A Milei se le cayó la careta de outsider"
Mónica Schlotthauer destacó la caída del capítulo de tierras antes de la marcha contra la Ley de Propiedad Privada
Katopodis denunció dichos contra el Conurbano en Carajo, el "6-7-8 de Milei": "No se puede decir y hacer cualquier cosa"
Ley de Propiedad Privada: Di Tullio pidió apartar a Benegas Lynch del debate por un supuesto conflicto de intereses
Una diputada bonaerense pidió que la Legislatura acompañe la marcha contra la Ley de Propiedad Privada
Bausili se ausentó durante la intervención de Julia Strada y la diputada lo acusó de evitar responder sus preguntas
Alerta por tormentas y fuertes vientos en la Provincia: qué se espera del clima para lo que resta del jueves
Pagano durísima contra el Senador Benegas Lynch: "A este ladronzuelo ya los denuncié por esconder su patrimonio"
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