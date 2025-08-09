Boca sigue sin poder salir de la crisis. En un intenso duelo por la 4ª fecha del Torneo Clausura, el Xeneize empató 1-1 ante Racing en la Bombonera y estiró a 12 partidos su peor racha sin victorias en la historia. El gol agónico de Milton Giménez apenas alcanzó para rescatar un punto que deja a ambos fuera de los puestos de playoffs de la Zona A. La Academia estuvo cerca de llevarse la victoria, pero se le escapó sobre el final.

La visita estuvo a un paso de llevarse el triunfo. A falta de 15 minutos, Santiago Solari puso en ventaja a la Academia, que presentó un mix de suplentes porque Gustavo Costas decidió cuidar titulares para la Copa Libertadores. Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos se iban a Avellaneda, apareció Giménez para conectar de cabeza un centro milimétrico de Leandro Paredes a los 42’ del segundo tiempo y sellar la igualdad.

Era obvio que el gol de Boca iba a venir de un tiro libre. Foul inexistente cobró Nicolás Ramírez.



La sequía preocupa: Boca no gana desde el 19 de abril, cuando superó 2-0 a Estudiantes con tantos de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Desde entonces, los empates y derrotas se acumulan, golpeando el ánimo de un plantel que no logra cortar la mala racha. Al final, Paredes dejó clara su frustración: "Queremos ganar siempre, queremos salir de este momento. Hicimos todo para tenerla pero nos vamos con un sabor amargo".

