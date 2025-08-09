A Racing se le escapó en el final y Boca estiró a 12 su racha sin ganar en un empate caliente en la Bombonera
Fue 1-1 por la fecha 4 del Clausura. Solari adelantó al equipo de Avellaneda y Giménez empató de cabeza sobre la hora. El Xeneize no gana desde abril.
Boca sigue sin poder salir de la crisis. En un intenso duelo por la 4ª fecha del Torneo Clausura, el Xeneize empató 1-1 ante Racing en la Bombonera y estiró a 12 partidos su peor racha sin victorias en la historia. El gol agónico de Milton Giménez apenas alcanzó para rescatar un punto que deja a ambos fuera de los puestos de playoffs de la Zona A. La Academia estuvo cerca de llevarse la victoria, pero se le escapó sobre el final.
La visita estuvo a un paso de llevarse el triunfo. A falta de 15 minutos, Santiago Solari puso en ventaja a la Academia, que presentó un mix de suplentes porque Gustavo Costas decidió cuidar titulares para la Copa Libertadores. Sin embargo, cuando parecía que los tres puntos se iban a Avellaneda, apareció Giménez para conectar de cabeza un centro milimétrico de Leandro Paredes a los 42’ del segundo tiempo y sellar la igualdad.
La sequía preocupa: Boca no gana desde el 19 de abril, cuando superó 2-0 a Estudiantes con tantos de Carlos Palacios y Miguel Merentiel. Desde entonces, los empates y derrotas se acumulan, golpeando el ánimo de un plantel que no logra cortar la mala racha. Al final, Paredes dejó clara su frustración: "Queremos ganar siempre, queremos salir de este momento. Hicimos todo para tenerla pero nos vamos con un sabor amargo".
