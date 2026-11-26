Entre los murales dedicados a Maradona se destacan “Pelusa”, ubicado en Salaberry, entre Rawson y Begonia, en San Francisco Solano; e “Iluminado Maradona”, en la avenida Monteverde y Prieto, en Burzaco.

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También se encuentra el mural ubicado debajo del puente de Claypole, que recrea en las distintas columnas y paredes la histórica jugada y el gol de Diego frente a Inglaterra, durante el Mundial de México 1986.

Cabe remarcar además que el microestadio del Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia lleva el nombre del astro del fútbol desde 2020, como parte de los homenajes que Almirante Brown le brinda a quien marcó para siempre la historia del deporte argentino.

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“Diego es parte de nuestra identidad y de la historia de nuestro pueblo. Por eso, desde Almirante Brown seguimos poniendo en valor los homenajes que lo recuerdan y que permiten que su figura, su talento y su legado permanezcan presentes en nuestros espacios públicos y en la memoria de las nuevas generaciones”, dijo Mariano Cascallares.

Estas intervenciones se enmarcan en el Programa de Embellecimiento Urbano que lleva adelante el Instituto Municipal de las Culturas Brown, a través del cual se desarrollan propuestas artísticas en distintos espacios públicos. Entre ellas se encuentran también los trabajos realizados recientemente en Don Orione, donde fueron pintados los tres tanques en el marco de la visita del papa León XIV.

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