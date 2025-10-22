A tres años del crimen que conmocionó a Campana, se desarrolló este martes la última audiencia del juicio por el femicidio de María Alejandra Abbondanza en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, según informó Campana Noticias. Los imputados Agustín Chiminelli, su padre Carlos y su madre Liliana Sánchez ejercieron su derecho a la última palabra, al igual que Ana Abbondanza, hermana de la víctima.

El veredicto se dará a conocer el viernes 24 de octubre al mediodía, según adelantó el tribunal integrado por los jueces Daniel Rópolo, Lucía María Leiro y Mariano Aguilar, luego de escuchar testimonios, peritos, alegatos y declaraciones finales.

Durante su intervención, Ana Abbondanza conmovió a la sala al recordar a su hermana y exigir justicia:

“Hace tres años Alejandra fue asesinada de forma brutal. No fue un impulso, fue un acto atroz. La descuartizaron, la quemaron, intentaron hacerla desaparecer, pero no pudieron. Porque Alejandra vive en cada persona que la amó, y yo estoy acá para nombrarla, para pedir justicia, para que no se repita”.

Foto: Campana Noticias

La mujer también apuntó contra el entorno de los acusados:

“Esa noche, en esa casa, había más personas. Escucharon, vieron y callaron. El silencio también mata. No podemos cambiar lo que pasó, pero sí decidir qué sociedad queremos ser, una que protege, que escucha y que no permite que el horror se esconda”.

Por su parte, Liliana Sánchez expresó entre lágrimas:

“Si hubiésemos sabido lo que pasaba, mi esposo y yo éramos los primeros en llamar a la policía. Nunca imaginamos que nuestro hijo iba a cometer semejante atrocidad. Somos gente de bien, y esta herida me la voy a llevar conmigo para siempre”.

En tanto, Carlos Chiminelli aseguró que su vida “cambió para siempre” y pidió que se reconozca su inocencia.

El principal acusado, Agustín Chiminelli, también habló ante los jueces:

“Quiero manifestar que todo este tiempo recapacité sobre mi vida y sé que todo estuvo mal desde el principio. Pido perdón a la familia de Alejandra. Estoy muy arrepentido de lo que hice. Fue algo horrible. Actué solo en todo momento, mis padres no tienen nada que ver”.

Foto: Campana Noticias

Mientras tanto, la familia Abbondanza convocó a una marcha para este jueves 23 a las 18:00 en la plaza Eduardo Costa de Campana, bajo el lema “Justicia por Ale”.

“Marchamos porque nos duele. Marchamos porque queremos vivir en una ciudad que cuida a los suyos”, señalaron los familiares.

Durante la jornada, una prima de la víctima se descompensó al ver a los padres de los acusados y tuvo que ser atendida por personal del SAME, que se presentó en el tribunal ubicado sobre la calle Andrés del Pino.

El femicidio de Alejandra Abbondanza ocurrió en 2022 y conmocionó a toda la comunidad de Campana, cuando la mujer fue asesinada, descuartizada y quemada en una vivienda del barrio Siderca. La fiscalía pidió prisión perpetua para los tres imputados, mientras que las defensas solicitaron la absolución de los padres.