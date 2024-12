Este 16 de diciembre se cumplió un año del tremendo temporal que azotó a Bahía Blanca dejando un saldo de 13 muertos tras el derrumbe de un club donde se celebraba un evento de patín.

"Es muy fuerte. Desde hace meses venía reflexionando sobre cómo me sentiría y cómo viviría mi familia la llegada del calor, esas tormentas de verano en las que el cielo se oscurece. Bueno, ese momento ya llegó. Cuando sopla el viento y el cielo se pone negro, los adultos intentamos no mostrar ni miedo ni preocupación. Pero ahora no dejo de pensar en qué pasará este 16 de diciembre", cuenta Martín Ramírez, un sobreviviente.

El hombre de 42 años perdió una pierna y a dos familiares. El bahiense había ido a ver cómo patinaban su hija y su sobrina. "El día estaba nublado, pesado", recordó al medio local La Nueva.

El recuerdo del 16 de diciembre del 2023

El temporal ya se había desatado y Ramírez estaba dentro del gimnasio: "Miré hacia atrás y vi cómo el paredón comenzaba a moverse de un lado a otro. No pasó más de un segundo".

Cuando el hombre se dio cuenta que la pared iba a colapsar, saltó hacia la pista de patín. "Caí mirando al piso. Cuando me di vuelta, vi el paredón. Los pedazos seguían cayendo sobre las personas, como si fueran papel. No lo voy a olvidar más".

"Intenté moverme, pero mi pierna izquierda estaba aplastada y llena de sangre. Ahí entendí lo que estaba pasando", relató.

Su hija y su esposa sobrevivieron pero su suegra y el cuñado quedaron bajo los escombros.

En conmemoración a las víctimas, los familiares se reunieron en la Plaza Rivadavia donde se llevó a cabo un emotivo acto que contó con la presencia de funcionarios municipales e integrantes de Defensa Civil, Bomberos, Policía y el Servicio de Emergencias Siempre.