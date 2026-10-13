Julieta Prandi anunció su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado. Lo hizo mediante Instagram este lunes: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió.

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Y añadió: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad”.

“Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”, sostuvo Prandi.

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