A un mes de la muerte de Juan Roberto Cafasso (68), quien cayó desde un entrepiso de más de tres metros de altura en el gimnasio Sport Club Bahía Blanca, la familia rompió el silencio y reclamó "la máxima severidad" para todos los responsables del hecho.

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Según publicó La Nueva, el abogado querellante Martiniano Greco sostuvo que la investigación penal "va demostrando que esto no fue un accidente sino un claro homicidio" y afirmó que el objetivo de la familia es que "todos los responsables sean acusados y juzgados por el delito que corresponde".

La causa, a cargo del fiscal Cristian Aguilar, continúa en plena etapa investigativa. Ya se realizaron distintas pericias y declaraciones testimoniales, aunque todavía resta incorporar nuevas pruebas. En los próximos días declararán dos clientas del gimnasio que, de acuerdo con la querella, confirmarían que desde la plataforma de donde cayó Cafasso ya se habían desprendido botellas y otros objetos, y que algunos administradores del establecimiento conocían esa situación.

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Greco insistió en que "un accidente es un hecho fortuito e impredecible y acá estamos lejos de eso", al sostener que el lugar presentaba "serias fallas de seguridad, con máquinas sin ningún tipo de contención ni barandas".

Además, el abogado aseguró que "no hay un solo responsable" y apuntó tanto contra algunos administradores del gimnasio como contra funcionarios públicos. En el primer caso, afirmó que se investiga un presunto homicidio simple con dolo eventual, al entender que algunos responsables habrían conocido el riesgo y permitieron igualmente que el gimnasio siguiera funcionando.

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"Si te están informando que se caen objetos y no hiciste nada para arreglarlo, y el gimnasio siguió funcionando porque primó un criterio económico, no es que no la vieron venir", expresó Greco.

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Investigan la habilitación del entrepiso

En paralelo, el fiscal solicitó una pericia a un ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para determinar si existieron irregularidades en el proceso de habilitación del inmueble y establecer una eventual responsabilidad de funcionarios públicos.

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De acuerdo con Greco, la investigación busca determinar si la habilitación estaba vigente, si los planos fueron modificados y si el procedimiento administrativo se realizó correctamente.

Respecto del entrepiso desde donde cayó Cafasso, el letrado sostuvo que "parece ser que el gimnasio les quedó chico y decidieron ampliarlo con esta plataforma, donde ubicaron máquinas y ganaron espacio". En ese sentido, agregó que "se está investigando si eso estaba autorizado" y remarcó que "se avizora que no estaba habilitado".

Mientras avanza la causa, Sport Club Bahía Blanca continúa con doble clausura: una ordenada por la fiscalía para preservar las pericias y otra dispuesta por el municipio por razones administrativas.

"Por el momento va a seguir clausurado y entendemos que es lo que corresponde", concluyó Greco.