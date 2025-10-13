La persona, un turista de 59 años, falleció luego de que la embarcación en la que navegaba junto a otras dos personas se diera vuelta.

Ads

El hombre había ingresado a la laguna en un bote en las primeras horas de la tarde del último viernes (10 de octubre). A las 14:55 horas, los Bomberos de Monte fueron alertados en el camping sobre un rescate acuático y se dirigieron al lugar con un móvil terrestre y uno fluvial.

El vuelco de campana del bote provocó una alarma general y un rastrillaje, ya que en la embarcación viajaban tres personas. Afortunadamente, los otros dos ocupantes fueron localizados y se encontraban en buen estado de salud.

Ads

Tras el rescate, se intentaron maniobras de reanimación a la víctima, pero el chequeo de signos vitales arrojó resultados negativos.

El hombre fallecido no llevaba colocado el chaleco salvavidas reglamentario al momento del incidente, a diferencia de los otros dos ocupantes del bote, informó Olavarría Noticias

Ads