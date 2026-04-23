El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, confirmó que votará en contra del proyecto del oficialismo que busca eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, aunque se mostró a favor de introducir modificaciones en el sistema electoral.

Ads

En declaraciones a Radio Rivadavia, el dirigente radical sostuvo que “no estoy a favor de eliminar las PASO pero sí de modificarlas”, y explicó que en algunos casos podrían evitarse si no existe competencia interna dentro de los partidos o frentes electorales. “Puede haber una situación en la que no haya competencia y sea innecesario gastar recursos”, argumentó.

Sin embargo, Abad fue enfático al advertir sobre las consecuencias de una eventual eliminación del mecanismo: “Eliminar las PASO es volver al sistema anterior, en el que la cúpula partidaria armaba las listas de candidatos, es equivalente a cambiar la participación ciudadana por una mesa de políticos”.

Ads

El legislador, que además preside la Unión Cívica Radical bonaerense, planteó que cualquier reforma debe cumplir con ciertos principios: “Tiene que ser de carácter público, con control judicial e implicar participación ciudadana”.

En ese sentido, remarcó que existe un amplio grupo de legisladores que no acompaña la eliminación de las primarias: “Hay muchos senadores y senadoras que no están de acuerdo con la eliminación de las PASO, pero sí en analizar una alternativa moderna”.

Ads

Abad también destacó que este tipo de mecanismos no es exclusivo de la Argentina, sino que se replica en distintos países de la región, donde los partidos definen sus candidaturas mediante sistemas similares.

Por último, llamó a dar un debate transparente: “Hay que hablar de cara a la sociedad, porque si no manda permanentemente la especulación política. Lo que tiene que surgir con mucha fuerza de este debate es una mayor calidad institucional”.

El proyecto para eliminar las PASO genera posiciones divididas en el Congreso y anticipa una discusión clave sobre el futuro del sistema electoral argentino.