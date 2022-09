Un bebe de 10 días fue hallado por dos mujeres en el municipio de Lomas de Zamora. El niño estaba envuelto en una bolsa de tela junto a una carta que explicaba su situación.

“Yo iba a la feria, que todos los sábados se hace, y una señora se acerca al lugar y me dice: ‘Hay un bebé llorando’, pero tenía miedo de agarrarlo. Entonces me acerqué y lo levanté”, explicó la mujer en TN.

La carta que estaba junto al bebe

"Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su papá lo abandonó apenas él venía en camino", comienza la carta escrita a mano.

"Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre, como yo, ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, finaliza la carta encontrada junto a Jesús.

Las mujeres recogieron al bebe y llamaron a la policía. Los efectivos llegaron junto a una ambulancia y trasladaron al niño al Hospital Gandulfo. En el lugar los médicos informaron que los datos obtenidos en la carta eran falsos ya que Jesús tenía 10 días de vida y se le había caído el cordón umbilical.