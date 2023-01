Mientras se prepara para sus presentaciones de verano, el reconocido cantante bonaerense Abel Pintos se animó a incursionar en la agricultura. En las últimas horas, el artista bahiense habló sobre su "changa rural" y de su flamante plantación, que queda en la ciudad de Mercedes, en la que apostó por un particular cultivo.

El cantautor explicó que encabeza un proyecto impulsado por su productora, Plan Divino, donde el año pasado plantaron 1.000 plantas de nuez pecán, con la finalidad de obtener el fruto y encarar una producción agrícola más sustentable. Eso sí, tendrá que esperar 5 años para ver los primeros frutos plantados en 2022.

"Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo. Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona. No invertimos solamente los recursos que yo gano con la música u otros compañeros con los medios. Ponemos mucho el cuerpo", explicó Abel sobre su nueva pasión.

Desde su cuenta oficial de Facebook, Pintos relató que pudo conocer “más detalles de los cuidados, el origen, las propiedades de esta planta y un poco también de plantas de distintos cítricos. Mi mente se hinchó de conocimiento y mi corazón de bendiciones en forma de oración de gratitud. Fue, sencillamente, maravilloso”.

“Gracias a Dios por estos momentos y estas puertas que se abren ante nosotros. Gracias a la generosidad de quienes nos recibieron con amabilidad y nos transmitieron su sabiduría, fruto de tantos años de trabajo y dedicación. Los abrazo fuerte", concluyó el posteo del artista publicado esta semana.