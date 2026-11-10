La visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione de Claypole, en Almirante Brown, dejó imágenes y momentos de profunda emoción. Uno de ellos tuvo como protagonista a Abel Pintos, quien interpretó su canción «La Llave» junto al coro de la institución y, horas después, compartió sus sensaciones por haber cantado frente al Santo Padre.

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“Fue emocionante cantar para el Papa León XIV junto al coro del Cottolengo Don Orione porque el encuentro se vivió con profunda emoción y alegría”, escribió el músico en su cuenta de Instagram, donde también publicó un video de su presentación.

🎶 Un momento histórico y emocionante en Claypole. El bahiense Abel Pintos cantó “La Llave” ante el papa León XIV, acompañado por el coro del Cottolengo Don Orione. Una presentación cargada de emoción durante la visita del Pontífice a la provincia de Buenos Aires. 📹 Mirá el video. Más información en https://t.co/yUUETW7OqG. — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 9, 2026

El artista describió la jornada como una verdadera celebración de fe y destacó el clima que se vivió desde la llegada del Pontífice hasta su despedida.

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“Fue una verdadera fiesta desde la llegada del Santo Padre y hasta que se retiró con una bendición y una oración que no olvidaremos en nuestras vidas”, expresó.

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En su mensaje, Abel Pintos también agradeció a quienes acompañaron el momento, tanto a las personas que estuvieron presentes en Claypole como a quienes siguieron la celebración a la distancia.

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“Gracias a todos sus corazones que estuvieron acompañándonos, conectados a los nuestros y compartiendo esta experiencia maravillosa, todos en el mismo espíritu”, agregó.

El cantante cerró su publicación con una frase que sintetizó el sentimiento que quiso transmitir después de la experiencia: "Aguante la fe. Amar es para valientes".

La presentación de Abel Pintos formó parte de una jornada histórica para el Cottolengo Don Orione, en la que León XIV recorrió las instalaciones, compartió un encuentro con residentes y trabajadores y brindó un mensaje centrado en el amor, la inclusión y la dignidad de las personas.