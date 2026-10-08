Una fotografía de Abel Pintos dentro del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole comenzó a circular en las últimas horas y llamó la atención. El reconocido cantante visitó este miércoles 7 de octubre la institución, en la previa de su presentación ante el papa León XIV.

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La visita fue informada por Noticias de Brown. Pintos recorrió las instalaciones ubicadas sobre Avenida Lacaze 3963, estuvo con residentes y trabajadores y conoció de cerca el lugar donde cantará frente al Pontífice.

La presencia del artista ya estaba confirmada desde septiembre. Pintos recibió una invitación formal del Vaticano para cantar ante León XIV durante su visita al Cottolengo, prevista para el lunes 9 de noviembre a las 9.15.

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Ahora, además, su visita al establecimiento permitió conocer el lugar donde se desarrollará la presentación. El show de Pintos formará parte de la jornada que tendrá como eje la llegada del Papa a Almirante Brown.

El encuentro de León XIV con la comunidad del Cottolengo será cerrado al público. El Papa será recibido por autoridades de la institución, el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y un grupo de personas con discapacidad. Luego ingresará al Santuario, donde está previsto que brinde un mensaje y escuche testimonios de residentes. En los alrededores se instalarán pantallas para que quienes se acerquen a Claypole puedan seguir en vivo lo que ocurra dentro del predio.

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La visita al Cottolengo será apenas el comienzo de una jornada cargada de actividades. El lunes 9 de noviembre, después de Claypole, León XIV se trasladará al Monumento a los Españoles, donde celebrará una misa a las 11.30. Por la tarde tendrá un encuentro con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina, otro con referentes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín y, finalmente, celebrará las vísperas junto al episcopado argentino en la Catedral Metropolitana.

El recorrido del Papa por el país comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando arribará a Aeroparque. Ese día realizará una ofrenda ante el Monumento a San Martín, tendrá la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada, se reunirá con el presidente Javier Milei y visitará el Palacio Libertad, donde mantendrá un encuentro con autoridades, representantes del cuerpo diplomático y de la sociedad civil.

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El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles.

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Finalmente, el miércoles 11 de noviembre, el Pontífice visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y luego viajará a Luján, donde celebrará una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Tras la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, continuará su viaje hacia Lima, Perú.

La visita de León XIV a la Argentina se extenderá del 8 al 11 de noviembre e incluirá actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de su paso por Luján.