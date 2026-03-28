Un estremecedor caso de abuso sexual conmociona a la localidad de Santa Clara del Mar. Un hombre de 29 años fue detenido luego de ser denunciado por su hijastra de 11 años, quien lo sorprendió mientras abusaba de su hermana mayor, de 14.

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Según informaron fuentes policiales, la nena llegó a la vivienda familiar y encontró al agresor en pleno ataque. Sin dudarlo, se dirigió a la Estación de Policía Comunal para denunciar lo ocurrido, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de intervención.

Tras la denuncia, efectivos policiales dieron aviso a la Justicia y a las áreas de niñez del partido de Mar Chiquita, donde se iniciaron las primeras actuaciones. La causa quedó en manos del fiscal Ramiro Anchou, quien ordenó la detención del sospechoso.

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De acuerdo a lo que publicó el medio zonal 0222, el acusado fue localizado en el barrio Atlántida, donde fue arrestado y trasladado a una dependencia policial. En paralelo, se realizaron peritajes en el domicilio, donde se secuestraron prendas de vestir que serán sometidas a análisis.

Por estas horas, el hombre permanece detenido en la Unidad Penal N.º 44 de Batán, mientras avanza la investigación. En tanto, equipos especializados en género y el área de Niñez y Adoles

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