Un hombre de 34 años fue detenido en Lanús, acusado de abusar sexualmente de su sobrina de apenas 3 años y, posteriormente, divulgar el material en Internet.

Fuentes policiales informaron que los videos y fotografías de los ataques sexuales se descubrieron en julio de 2024 mediante un alerta del FBI.

A partir de esto, efectivos de División Delitos Cibernéticos Contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal analizaron las redes sociales del sospechoso y corroboraron que era el tío de la menor.

De acuerdo al informe, el contenido se distribuyó en distintas plataformas vinculadas a celulares y computadoras ubicadas en el mismo punto geográfico; es decir, la casa que compartían la víctima (una nena de apenas 3 años) y el acusado.

El Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Lanús-Avellaneda ordenó el secuestro de los elementos de interés para la causa, la captura del presunto abusador y el rescate de la damnificada.

Los oficiales concretaron la detención en las últimas horas e incautaron diversas prendas de vestir y ropa de cama utilizadas en las grabaciones. También secuestraron un teléfono celular.

La niña fue salvada, puesta a resguardo y recibió contención psicológica. El hombre, asimismo, está acusado por el delito de “abuso sexual agravado, corrupción de menores agravada, producción, comercialización de representación de menores de 18 años, dedicados a actividades sexuales”.

Línea 137: Asistencia y acompañamiento para víctimas de violencia familiar y/o sexual y asesoramiento para el acceso a la justicia, las 24 horas de los 365 días del año.