Hasta el 7 de noviembre estará abierta la inscripción al Registro de Cuidadores Familiares, una iniciativa impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, destinada a personas y familias interesadas en acompañar a niños, niñas y adolescentes que se encuentran institucionalizados y sin previsión de retorno a sus hogares de origen.

La propuesta busca convocar, evaluar y preparar a quienes deseen asumir este compromiso, ya sea como cuidadores convivientes o no convivientes, brindando un espacio afectivo y de acompañamiento a jóvenes de entre 10 y 17 años.

Según explicaron desde el Poder Judicial, los destinatarios son chicos y chicas que no cuentan con postulantes a guarda con fines de adopción o que no desean incorporarse a un proyecto filiatorio adoptivo, por lo que esta alternativa ofrece una oportunidad para construir lazos estables y significativos fuera del ámbito institucional.

¿Qué implica ser cuidador familiar?

La figura del cuidador familiar no está prevista formalmente en la normativa vigente, pero se incorpora dentro de este proyecto con fines registrales. Quienes se inscriban podrán ser convocados por los juzgados intervinientes para asumir responsabilidades de cuidado, bajo distintas figuras legales, como referentes afectivos, tutores o guardadores, según disponga el juez o la jueza del caso.

Los cuidadores convivientes son aquellas personas o familias que pueden integrar al niño o adolescente a su hogar de manera permanente, mientras que los no convivientes acompañan el desarrollo de su proyecto de vida de forma estable y sostenida, sin que exista necesariamente convivencia.

Talleres informativos y requisitos

Las autoridades judiciales informaron que los próximos talleres virtuales destinados a los interesados se realizarán el martes 11 y el jueves 20, ambos a las 9.00, a cargo de los juzgados que forman parte de la experiencia.

Para obtener más información y acceder al formulario de preinscripción, los interesados deben ingresar al sitio oficial de la Suprema Corte de Justicia bonaerense: https://www.scba.gov.ar/paginas.asp?id=52565