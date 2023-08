William Alexander Tapón de 24 años se quitó la vida con un arma de fuego luego de haber agredido a un árbitro en pleno partido en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. El fin de semana, el deportista le había pegado varias trompadas y una patada a Ariel Paniagua porque, según él, “había dirigido mal en el partido”. Horas después, se lo encontró sin vida en las vías del tren a la altura de la localidad de Gerli.

Su hermano Edgardo, habló en televisión y reveló un impactante detalle del caso. "Acá hay un culpable, que en este caso es la ambición de ese árbitro, que no se puede ni dirigir a él mismo”, arrancó, filoso. Es que según explicó el hombre, horas antes de quitarse la vida, su hermano recibió un llamado del árbitro exigiéndole una suma de dinero determinada para poder retirar la denuncia que iba a iniciar.

"El único culpable acá es la ambición, insisto. Solo le importa la plata, un billete de diez pesos. Le pidió 300 mil pesos. Esa era su felicidad. Eso le importaba. Nada más", insistió Edgardo en declaraciones a Crónica TV y Canal Trece. "Lo llamó tipo tres de la tarde y le dijo que sabía todo lo que hacía, que él hacía x, x y x. Chantajeó. En todos los partidos amateur hay un William que provocan ustedes", cerró el hombre en medio del dolor.

Tapón estaba acusado de agredir a golpes y patadas al árbitro Paniagua el último sábado cuando su equipo de fútbol "La Cortada" disputaba un encuentro de un torneo de fútbol amateur contra el rival, "El Rejunte". El hecho, que tuvo lugar ese fin de semana en un predio Sarandí, quedó registrado en una filmación de un teléfono celular, en donde el árbitro en un primer momento amonestó a un jugador, previo a ser atacado.

Según la denuncia policial del árbitro, realizada por la tarde noche y a la que tuvo acceso la agencia Télam, luego de ser increpado por un compañero de equipo del agresor, Tapón le asestó dos golpes de puño en el rostro, lo que provocó que la víctima cayera al piso, donde fue pateado en la cabeza por el jugador. Paniagua perdió el conocimiento y fue trasladado al hospital Perón de Avellaneda, donde fue atendido y luego dado de alta.

"Estuve mal, lo admito. Fueron esos cinco minutos en los que no me pude controlar. El árbitro no ayudó; de entrada estaba cobrando todo para ellos. Le pedí disculpas, de todo corazón, y no me la aceptó. Sé que lo pude haber matado", había afirmado este lunes el agresor en una entrevista con Canal 9, donde aseguró que habló con Paniagua y que éste “quería que le pague 300 mil pesos para no hacer la denuncia".

Antes de que trascendiera ese último dato y de que el agresor se quitara la vida, la UFI 4 de Avellaneda, a cargo de hechos vinculados a violencia en eventos deportivos, intervino de oficio. Esto fue a raíz de la viralización del video y de que el hombre agredido todavía no había realizado la denuncia. La causa fue caratulada como "homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa en el contexto de un espectáculo deportivo”.