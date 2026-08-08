Avellaneda
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Santalla recorrió Avellaneda, cuestionó el aumento de tasas y volvió a tensar la interna peronista con Ferraresi
Caos en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires: incidentes en Puente Pueyrredón y cortes en otros puntos del Conurbano
Atropelló, mató y escapó: detuvieron en Avellaneda al conductor que embistió a un motociclista en el Puente Pueyrredón
Anotado para la carrera del 2027: Ferraresi deja la intendencia de Avellaneda y en su lugar asume Magdalena Sierra
Cabo Verde - Argentina, más allá del Mundial: Los lazos históricos del país africano con la Provincia de Buenos Aires
Apagón en Avellaneda, Lanús y Florencio Varela: más de 30 mil usuarios quedaron sin luz en plena ola de frío
Monteoliva elogió el operativo bonaerense para la despedida del Indio y explicó por qué no fue en el Congreso
Avellaneda: Concejal cuestionó la decisión de organizar el velorio del Indio Solari en el distrito por “imprudente”
Javier Alonso estimó la magnitud del funeral del Indio Solari y se emocionó al recordar su pasado ricotero
Ferraresi agradeció la multitudinaria despedida del Indio Solari en Avellaneda: "Su legado seguirá vivo en cada canción"
Kicillof destacó la organización del velorio del Indio Solari y dijo que "la sociedad respondió en paz y sin violencia"
Terminó el velorio del Indio Solari en Villa Domínico y el Municipio trabaja para normalizar la zona
Jorge Macri consideró que la despedida al Indio en Provincia "está funcionando bien" y felicitó a los organizadores
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