Un accidente ferroviario se registró este miércoles por la noche en la localidad de Plátanos, en el partido bonaerense de Berazategui, cuando un tren embistió a un camión de gran porte de la empresa Andreani a la altura de la calle 39.

Según la información difundida inicialmente por el Diario El Sol, el impacto se produjo por motivos que todavía se investigan. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque el siniestro generó preocupación entre vecinos de la zona y demoras en el tránsito.

El hecho ocurrió en un cruce ferroviario del sur del conurbano bonaerense, un sector con alto movimiento de transporte pesado y formaciones de carga. Las autoridades trabajan para determinar cómo se produjo el accidente y si hubo fallas humanas o mecánicas.

