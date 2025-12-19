Una mujer resultó herida este viernes tras protagonizar un accidente en la estación Moreno, cabecera intermedia de la Línea Sarmiento, cuando cayó a las vías luego de asomarse desde el andén para observar la llegada de una formación.

Según informó El Primero Noticias , medio local de Moreno, la mujer impactó contra el tendido ferroviario y sufrió fracturas, quedando tendida en el lugar a la espera de asistencia. Personal del ferrocarril activó de inmediato el protocolo de emergencia y brindó las primeras atenciones hasta el arribo de los servicios correspondientes.

El episodio generó demoras en el servicio del Sarmiento, una de las líneas más utilizadas por vecinos del oeste del Gran Buenos Aires, especialmente en el tramo que conecta Moreno con la Ciudad de Buenos Aires.

Tras conocerse el hecho, la publicación de El Primero Noticias en redes sociales se llenó de mensajes de usuarios, muchos de ellos con comentarios críticos sobre la conducta en los andenes. “No hace falta asomarse si cuando viene el tren se ve re bien”, escribió Mónica Miranda, mientras que otros vecinos apuntaron a la necesidad de mayor conciencia y prevención para evitar este tipo de situaciones.

