Un accidente impactante sacudió la mañana de este viernes en el kilómetro 330 de la Ruta Provincial 11, a la altura de la rotonda frente al supermercado Coto, en Mar del Tuyú, partido de La Costa. Cuatro motos y un auto estuvieron involucrados. Uno de los conductores sufrió heridas de gravedad.

Según la información publicada por el medio local Punto Uno 96.1 , cuatro motociclistas oriundos de Benavidez circulaban de sur a norte, cada uno en su rodado, cuando un Toyota Etios realizó una maniobra de giro que terminó en colisión. El vehículo embistió a uno de los motociclistas, impactándolo de lleno en la pierna, y arrastró a otro.

Dos hombres resultaron afectados por el siniestro. Uno de ellos presentaba una lesión severa en su pierna derecha y fue trasladado en código rojo al hospital de Mar de Ajó, en medio de un amplio operativo sanitario.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios del Destacamento de Mar del Tuyú, Bomberos de la Provincia con base en Costa del Este, Policía Vial, tres ambulancias, Defensa Civil, personal de Aubasa y otros equipos de emergencia. Durante las tareas de asistencia y peritajes, el tránsito fue desviado para garantizar la seguridad y permitir el trabajo de los rescatistas.

Desde LANOTICIA1.COM este verano se pudo corroborar que en el partido de La Costa no se respetan los límites de velocidad en las rotondas de ingreso a las distintas localidades balnearias. Una situación que se repite en varios accesos sobre la Ruta 11 y que genera un escenario peligroso para quienes ingresan o egresan de cada balneario, especialmente en temporada alta.

