Una familia de Coronel Pringles vivió momentos de extrema tensión este domingo al sufrir un accidente sobre la Ruta Nacional 228, a unos 35 kilómetros de Necochea, en el sur de la provincia de Buenos Aires. El auto en el que se desplazaban se incendió en plena marcha, pero los ocupantes lograron detenerse y escapar antes de que las llamas consumieran el vehículo por completo.

Según relataron medios de la región, el hecho ocurrió cuando los ocupantes advirtieron la presencia de humo que comenzaba a salir del rodado. Segundos después, el fuego se propagó rápidamente. El conductor alcanzó a detener la marcha sobre la banquina y toda la familia descendió del auto, evitando consecuencias físicas.

El incendio vehicular avanzó con rapidez y provocó pérdidas materiales totales, aunque afortunadamente no se registraron personas heridas. Los ocupantes observaron el avance de las llamas desde una distancia segura hasta la llegada de los equipos de emergencia.

De acuerdo a lo que publicó Ecos Diarios, en el lugar trabajó una dotación de Bomberos de la zona junto a personal policial, que asistió a la familia y ordenó el tránsito sobre la ruta. La circulación no debió ser interrumpida en su totalidad.

