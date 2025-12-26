Un accidente de tránsito se registró este viernes en el kilómetro 291 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del partido de Azul. Por causas que aún se investigan, un camión y un automóvil se rozaron, lo que provocó que el vehículo de menor porte se despistara y terminara impactando contra una alcantarilla.

En el automóvil, un Toyota Corolla, viajaban cinco personas oriundas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes debieron ser trasladadas al Hospital Municipal para su evaluación médica. Afortunadamente, ninguno presentaba lesiones de gravedad.

Según las primeras informaciones publicadas por Noticias de Azul, el auto habría rozado lateralmente uno de los neumáticos del camión, lo que desencadenó el despiste.

El camión involucrado fue un Mercedes Benz 1634 con acoplado, conducido por un hombre de Olavarría, quien resultó ileso y no necesitó atención médica.

En el lugar trabajaron los servicios de emergencia, personal de Policía Vial y agentes de Corredores Viales. El tránsito se mantuvo liberado durante todo el operativo.

