Un choque entre un utilitario y una camioneta en el kilómetro 543 de la Ruta Nacional 3 dejó un hombre herido y generó un fuerte despliegue de emergencia en el partido de Coronel Dorrego, según informó La 100 Oriente.

El ocupante de uno de los vehículos sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladado al Hospital de Coronel Dorrego para su atención. En tanto, la persona que viajaba en el otro rodado resultó ilesa.

Al lugar acudieron los Bomberos Orientales, personal de Policía y una ambulancia que trabajó en la asistencia del herido y en la seguridad de la traza mientras se realizaban las pericias.

