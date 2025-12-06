De acuerdo al parte policial, la camioneta despistó en horas de la madrugada cuando las agentes regresaban por la traza provincial. Las lesionadas fueron identificadas como Agustina Oviedo (22), quien sufrió una fractura en un miembro inferior; Antonella Márquez (29); y Agustina Dispenzieri (22), conductora del vehículo, que presentó una fractura de clavícula. Todas prestan servicio en la DDI Azul, que tiene sede en la ciudad de Azul.

Según informó el medio local Noticias de Azul , las tres recibieron asistencia del área de Servicios Sociales de la fuerza, que intervino de inmediato tras el aviso del siniestro.

La investigación quedó en manos de la UFI Nº 2, a cargo del Dr. Carballo, que trabaja para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.

