Accidente en la Ruta 51: Tres policías bonaerenses heridas en la temida "Curva de la Muerte"
Tres mujeres integrantes de la Policía bonaerense, vecinas de Azul y Cacharí, resultaron heridas este sábado tras un accidente en la conocida Curva de la Muerte de la Ruta 51. Viajaban de franco en una camioneta Ford EcoSport que perdió el control por causas que todavía se investigan.
De acuerdo al parte policial, la camioneta despistó en horas de la madrugada cuando las agentes regresaban por la traza provincial. Las lesionadas fueron identificadas como Agustina Oviedo (22), quien sufrió una fractura en un miembro inferior; Antonella Márquez (29); y Agustina Dispenzieri (22), conductora del vehículo, que presentó una fractura de clavícula. Todas prestan servicio en la DDI Azul, que tiene sede en la ciudad de Azul.
Según informó el medio local Noticias de Azul, las tres recibieron asistencia del área de Servicios Sociales de la fuerza, que intervino de inmediato tras el aviso del siniestro.
La investigación quedó en manos de la UFI Nº 2, a cargo del Dr. Carballo, que trabaja para determinar qué provocó la pérdida de control del vehículo.
