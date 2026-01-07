Un accidente fatal en la Ruta Provincial 6, a la altura de Open Door, partido de Luján, volvió a encender la polémica por las decisiones judiciales en siniestros viales. Un jefe de la Policía Federal Argentina, que manejaba borracho, cruzó de carril y mató a una mujer que viajaba con su familia. Pese a eso, un juez bonaerense ordenó su libertad al considerar que dejarlo detenido era “desproporcionado”.

El hecho ocurrió el sábado 2 de enero, minutos antes de las 18, cuando un Honda Civic que circulaba en sentido contrario atravesó el cantero central y chocó de frente contra un Chevrolet Prisma. En ese vehículo viajaba una familia de General Rodríguez. Como consecuencia del impacto murió Vanesa Escalante (36), madre de una adolescente de 14 años.

Luján: el video del policía federal que circulaba a alta velocidad, alcoholizado, cruzó de carril, mató y ya está librehttps://t.co/8T1D2WXlix pic.twitter.com/sxKSpbp7sH — Primer Plano (@primerplanotv) January 7, 2026

El conductor del Civic fue identificado como Gastón Maximiliano Montepeloso (38), jefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la PFA en Rafaela, Santa Fe. El test de alcoholemia dio 0,48 gramos de alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires rige la tolerancia cero.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Mariana Suárez, de la UFI N° 9 Descentralizada de Luján, del Departamento Judicial Mercedes. Montepeloso se negó a declarar y fue imputado por “homicidio culposo por la conducción negligente e imprudente de un vehículo automotor, en concurso real con lesiones culposas”.

Gastón Maximiliano Montepeloso (38), el jefe de la Policía Federal que chocó y mató borracho en Luján. Foto La Posta Noticias

La fiscal solicitó que la aprehensión se transformara en detención, pero el juez de Garantías Luis Marcelo Giacoia rechazó el pedido y dispuso la inmediata libertad del acusado. Según argumentó, mantenerlo preso “excede los límites legales” y resultaba una medida “desproporcionada”.

Como condición, el magistrado ordenó que el imputado fije domicilio, entregue su licencia de conducir y se abstenga de tener contacto con las víctimas y sus familiares.

En el Chevrolet Prisma viajaban Marcelo Emmi (38), su esposa y su hija adolescente, quienes sobrevivieron con lesiones y fueron trasladados al Hospital Zonal de Luján. En el Honda Civic iba Montepeloso junto a su pareja, Romina Riedel (32), también integrante de la Policía Federal y bombera voluntaria.

Vanesa Escalante (36) con su marido. Foto: Clarín

Desde la Policía Federal Argentina informaron que, tras el episodio, el jefe policial fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo interno.

En paralelo, las pericias quedaron a cargo de la Sub DDI de Luján. Fuentes del caso indicaron, en declaraciones publicadas por Clarín, que el tramo de la Ruta 6 donde ocurrió el choque no cuenta con guardarrails y presenta deficiencias de infraestructura, un factor que vuelve a poner en debate el estado de los corredores viales bonaerenses.