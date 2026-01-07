Un accidente vial ocurrido en la noche de este martes en la autopista de la Ruta Nacional 8, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó como saldo a un hombre de 65 años hospitalizado con lesiones de consideración. El hecho se produjo en el carril descendente, a la altura del kilómetro 231, en el tramo que conecta el cruce de Las Invernadas con el acceso a Pergamino.

Según informó el Diario La Opinión, una camioneta Toyota Hilux que circulaba en sentido Colón–Pergamino impactó desde atrás contra un camión Mercedes Benz con acoplado. A raíz del fuerte choque, el conductor de la pick up sufrió un severo traumatismo de tórax y debió ser asistido de urgencia.

El hombre fue trasladado al Hospital San José de Pergamino por una ambulancia del SAME, donde quedó internado para su evaluación médica. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

De acuerdo al parte oficial, tras el impacto el camión continuó su marcha, aunque minutos más tarde su chofer regresó al lugar del accidente y se presentó ante las autoridades policiales.

En el operativo intervinieron Policía Vial Pergamino, el Comando de Patrulla, Policía Científica, rescatistas, personal del SAME y Corredores Viales, quienes trabajaron para asegurar la zona y realizar las pericias correspondientes.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 1 del Departamento Judicial Pergamino, que investiga el hecho caratulado como lesiones culposas y ordenó la extracción de sangre a ambos conductores como parte del procedimiento de rigor.