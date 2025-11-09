La investigación por el accidente ocurrido en Lanús el viernes pasado sumó en las últimas horas un dato clave: el conductor del Renault Symbol que atropelló a tres mujeres mayores iba manejando en ojotas, según confirmó la fiscalía a cargo de la causa.

El hecho ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y 25 de Mayo, a metros de la estación de trenes, y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal. En las imágenes se observa cómo el vehículo acelera de golpe y embiste a las tres mujeres que cruzaban correctamente por la senda peatonal.

El conductor, identificado como Ezequiel Eduardo Mambrín, de 37 años, circulaba junto a un menor de edad cuando perdió el control del auto y atropelló a las jubiladas. Fuentes policiales confirmaron que el hombre fue detenido por personal de la Comisaría 1° de Lanús, aunque recuperó la libertad horas después. El test de alcoholemia dio negativo, pero igualmente fue imputado por “lesiones culposas”, delito que contempla penas de prisión de hasta tres años.

Estado de las víctimas

Las tres mujeres fueron asistidas por el SAME y trasladadas al Hospital Evita de Lanús.

Juana Vignogna (73) sufrió graves lesiones en el brazo izquierdo y será derivada a un centro de mayor complejidad, donde los médicos evalúan una posible amputación.

Mirta Silvia Amor López (91) tuvo una fractura expuesta en la cabeza y pérdida de conocimiento, aunque ya se encuentra estable.

Teresa Cristina Melgarejo (65) padeció fuertes dolores lumbares y recibió el alta médica junto a otra de las víctimas en las últimas horas.

Según los investigadores, el hombre aseguró que el acelerador del vehículo se trabó, aunque el uso de ojotas al momento de conducir podría agravar su situación judicial por imprudencia. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias mecánicas y de tránsito para definir si amplía la imputación.

El caso volvió a poner en debate las condiciones de conducción y seguridad vial en zonas urbanas de alto tránsito. El siniestro ocurrió en una avenida muy concurrida, en horario diurno y a pocos metros de una parada de colectivos, lo que generó gran conmoción entre los vecinos que presenciaron la secuencia.