Una familia terminó herida tras un accidente de tránsito en Nueva Atlantis. El conductor del otro vehículo se fugó y luego se entregó a la policía.

De acuerdo a lo que informó el medio local Punto Uno 96.1 , el siniestro ocurrió el jueves 1 de enero, cerca de las 13:00, en la intersección de Estanislao del Campo y Colón.

Según vecinos, un Peugeot circulaba a “toda velocidad” por Colón desde la mañana. En el cruce con Estanislao del Campo, impactó contra un Renault 12 en el que viajaba una familia que había llegado para pasar el Año Nuevo.

Tras el choque, el conductor del Peugeot abandonó el lugar y generó indignación entre los testigos, que intentaron recopilar datos para identificarlo.

Como consecuencia del impacto, dos adultos resultaron con heridas y debieron ser atendidos por personal médico en el lugar. Afortunadamente, los menores que viajaban en el Renault —una nena y un bebé— no sufrieron lesiones graves, según relataron los presentes.

En las últimas horas se confirmó que el hombre que conducía el Peugeot se presentó ante la policía y el vehículo quedó retenido en la comisaría local mientras avanzan las actuaciones para esclarecer el hecho y determinar posibles faltas de tránsito agravadas por la fuga.