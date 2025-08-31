En la mañana de este domingo, minutos después de las 7.00, un accidente en la Ruta Provincial Nº 11 sorprendió a los conductores a la altura de la intersección con Avenida 41, en Santa Teresita.

Una Renault Kangoo, con seis personas a bordo, despistó y terminó dentro de un zanjón con agua. Afortunadamente, todos los ocupantes resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, personal de Defensa Civil, Policía Vial, Aubasa y ambulancias del hospital local. Además, la brigada de rescate acuático del destacamento Nº 1 de Las Toninas colaboró para asegurar la zona y asistir a los ocupantes.

De acuerdo a lo que publicó el medio local FM La Marea, durante las tareas de rescate y retiro del vehículo siniestrado, el tránsito en la ruta estuvo momentáneamente reducido, generando demoras en la circulación.

