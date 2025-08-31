Accidente en Ruta 11: seis personas ilesas tras despiste de Kangoo en Santa Teresita
Se despistó un vehículo y cayó en un zanjón con agua. Todos los ocupantes salieron ilesos. Bomberos y Defensa Civil trabajaron en el rescate. El tránsito estuvo momentáneamente reducido.
En la mañana de este domingo, minutos después de las 7.00, un accidente en la Ruta Provincial Nº 11 sorprendió a los conductores a la altura de la intersección con Avenida 41, en Santa Teresita.
Una Renault Kangoo, con seis personas a bordo, despistó y terminó dentro de un zanjón con agua. Afortunadamente, todos los ocupantes resultaron ilesos.
En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Santa Teresita, personal de Defensa Civil, Policía Vial, Aubasa y ambulancias del hospital local. Además, la brigada de rescate acuático del destacamento Nº 1 de Las Toninas colaboró para asegurar la zona y asistir a los ocupantes.
De acuerdo a lo que publicó el medio local FM La Marea, durante las tareas de rescate y retiro del vehículo siniestrado, el tránsito en la ruta estuvo momentáneamente reducido, generando demoras en la circulación.
