El siniestro se registró este miércoles 7 de enero, alrededor de las 13:20 horas, sobre la Ruta Nacional Nº 3, a la altura del kilómetro 621. El saldo es de tres personas trasladadas al hospital de Coronel Dorrego para su observación.

Ads

Según se informó, en el lugar colisionaron de manera frontal un automóvil y un camión. El auto Toyota RAV4, iba conducido por un hombre de 76 años, domiciliado en Tres Arroyos, quien viajaba acompañado por una mujer, de 70, otra de 68 y un hombre de 73, todos oriundos de la misma ciudad. El camión Mercedes Benz, era conducido por un joven de 27, también de Tres Arroyos.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el siniestro se habría producido a raíz de un incendio de pastizales en la zona, cuyo humo reducía considerablemente la visibilidad de los conductores.

Ads

Como consecuencia del impacto, tres ocupantes del vehículo menor fueron trasladados en ambulancia al nosocomio local con fines de observación, mientras que ambos conductores resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron móviles policiales y se dio intervención a Policía Científica. La causa fue caratulada como “Lesiones Culposas”, con intervención de la Ayudantía Fiscal (Fuente: FM Manantial).

Ads

Puede interesarte