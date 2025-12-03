Una mujer resultó con lesiones leves luego de que una camioneta Volkswagen Amarok protagonizara un accidente este miércoles por la tarde en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 598, en jurisdicción de Coronel Dorrego, al sur de la provincia de Buenos Aires.

El vehículo terminó volcado sobre la banquina tras el siniestro, según informó el medio local FM Manantial 97.3 MHz. La mujer que viajaba en la camioneta fue asistida por personal de salud, que constató que tenía golpes pero no presentaba riesgo de vida. Luego fue trasladada al Hospital Municipal de Dorrego para una revisión más completa.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad en la zona. Las causas del vuelco quedaron bajo investigación.

