Un accidente entre un colectivo de la empresa Vía Bariloche y una combi privada dejó cuatro heridos leves este martes por la mañana en la Ruta Provincial 30, a unos 30 kilómetros de la zona urbana de Rauch, en dirección a Las Flores. Según informó la Policía Comunal, el choque ocurrió en circunstancias que aún se tratan de establecer.

El micro, que viajaba con destino Punta Alta – Pablo Nogués, transportaba a 27 pasajeros, todos ellos sin lesiones. En la combi “El Progreso”, que iba rumbo a Avellaneda – Tandil, el chofer y tres pasajeros sufrieron politraumatismos leves y fueron derivados al Hospital Municipal de Rauch. Las autoridades señalaron que ninguno presenta riesgo de vida.

En la zona trabajó personal de Policía Científica, mientras que la causa quedó caratulada como “Lesiones culposas leves”. Interviene la fiscal Dra. Marsiglio, titular de la UFI Nº 9 del Departamento Judicial Azul, de acuerdo al parte difundido por el comisario Gabriel Sosa, jefe de la Estación de Policía Comunal de Rauch.

