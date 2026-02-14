Un violento choque y vuelco se registró este viernes en la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Coronel Pringles. Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad, y fueron trasladadas al Hospital Municipal.

Ads

Foto: Diario El Orden

El siniestro ocurrió en el paraje Don Alfredo, a la altura del kilómetro 670. Según los primeros datos, el automóvil circulaba en sentido Coronel Pringles–Bahía Blanca cuando, por causas que aún se investigan, perdió el control, impactó contra el lateral de un camión y terminó volcando sobre la banquina.

De acuerdo a lo que publicó el medio local Diario El Orden - Coronel Pringles , de inmediato se activó un operativo de emergencia. Ambulancias trasladaron a los heridos al centro de salud local para su evaluación y atención médica.

Ads

Foto: Diario El Orden

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saldungaray y de Coronel Pringles, que aseguraron la zona y asistieron a las víctimas. La ruta permanecía parcialmente cortada, por lo que se recomendaba circular con extrema precaución.

Ads