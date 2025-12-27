Accidente en Ruta 65: dos personas heridas tras choque entre un auto y un tractor
Dos personas resultaron heridas en un choque entre un Chery y un tractor Zanella. Ocurrió este sábado cerca del mediodía en Daireaux.
Un accidente ocurrido este sábado cerca del mediodía en la Ruta Provincial 65, a la altura de la bajada de Ibarra, dejó al menos dos personas heridas, de acuerdo a lo que publicó el medio local RadioMás Daireaux.
El siniestro involucró a un auto Chery con cinco ocupantes y un tractor Zanella, que era conducido por un hombre.
Por causas que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron, provocando lesiones en la conductora del Chery y en uno de sus acompañantes. El resto de los ocupantes habría resultado ileso.
