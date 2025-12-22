Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la Ruta 197, a la altura de José C. Paz. Según informó el portal regional Malvinas Argentinas Noticias, un motociclista perdió la vida luego de impactar contra un colectivo de la línea 365.

Según las primeras informaciones, la víctima circulaba a gran velocidad cuando, por causas que se investigan, terminó chocando contra la unidad de transporte público. El motociclista quedó tendido sobre la calzada y falleció en el lugar a raíz de las graves heridas.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar, donde se realizaron las pericias correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. El tránsito en la zona se vio afectado durante varias horas.

