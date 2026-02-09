Un accidente de tránsito ocurrido este domingo por la tarde dejó un saldo trágico y generó una fuerte conmoción en Rojas y Junín. Dos jóvenes perdieron la vida tras un violento choque entre un automóvil y una camioneta en un camino rural del partido de Junín.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 16.00, en la intersección del Camino del Resero y la Ruta Provincial 65, cuando un Renault Fluence en el que viajaban Alan Berzaghi, de 31 años, oriundo de Rojas, y su pareja Sharon Solange Sosa, de 23, domiciliada en Junín, colisionó con una camioneta Toyota Hilux.

Como consecuencia del impacto, Sharon Sosa falleció en el lugar , mientras que Berzaghi fue trasladado de urgencia por el SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín , donde horas más tarde se confirmó su fallecimiento mientras era intervenido quirúrgicamente.

Según informaron medios de Junín, entre ellos Diario Democracia, Alan Berzaghi era oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires, con raíces en la ciudad de Rojas, dato que profundizó el impacto de la noticia en la región.

El conductor de la camioneta, Claudio Ponce, de 38 años, vecino de Chacabuco, sufrió lesiones de consideración, aunque no correría riesgo de vida, de acuerdo a la información preliminar.

Las causas del accidente son materia de investigación. La Justicia bonaerense interviene en el caso y aguarda los peritajes accidentológicos para determinar cómo se produjo el choque en ese sector de la ruta.