Un nuevo siniestro vial con consecuencias fatales volvió a sacudir a las rutas bonaerenses. Un hombre murió este viernes por la tarde luego de un choque frontal entre una camioneta y un camión sobre la Ruta Nacional 188, en jurisdicción del partido de Rojas. Según informó el Diario Democracia de Junín, el hecho ocurrió en el puente sobre el Río Rojas, a la altura del kilómetro 112.

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El accidente fue reportado alrededor de las 18.28, lo que motivó la intervención de Bomberos Voluntarios, personal del Hospital Municipal Unzué y efectivos policiales.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta circulaba en sentido Junín-Rojas, mientras que el camión lo hacía en dirección contraria. Por causas que ahora son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de frente sobre el puente.

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Como consecuencia de la violencia del choque, el conductor de la camioneta murió en el lugar, según constataron los profesionales médicos que acudieron a la emergencia. La víctima sería un vecino de la ciudad de Rojas. En tanto, el chofer del camión, oriundo de Roque Pérez, resultó ileso.

Tras el siniestro, los equipos de emergencia trabajaron en la asistencia, el ordenamiento del tránsito y la preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos.

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Durante varias horas, la Ruta Nacional 188 permaneció cortada en ambos sentidos, tanto hacia Junín como hacia Pergamino, con desvíos y presencia de personal policial.

Las actuaciones judiciales continuarán para determinar la mecánica del choque y establecer las circunstancias que provocaron el impacto fatal.